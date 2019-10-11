Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Взяточничество в России: все о преступлении и о наказании По последним данным Россия занимает 133 место в мировом рейтинге коррупции. Какое наказание грозит тем, кто дает взятку, и тем, кто получает; что делать, если вы стали жертвой вымогательства, и каков средний размер взятки на сегодняшний день узнайте из инфографики РИА Новости.