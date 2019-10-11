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РИА Новости

Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

22:15 11.10.2019 (обновлено: 23:40 11.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Борис Дубровский
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
По его словам, экс-главу региона заподозрили в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей.
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Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
Трунов отметил, что расследованием займется следственный департамент МВД, поскольку Дубровский не относится к спецсубъектам, то есть к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
В марте президент Владимир Путин принял отставку Дубровского, возглавлявшего Челябинскую область с 2014 года, и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.
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Борис ДубровскийЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Так, что, евреи виноваты, что ваши чиновники не чисты на руку.
11 октября, 23:00
Good Time
10395215135840
...обычное дело: -...стоит только "бывшему"... покинуть пределы России как тут же... и не раньше... открывается дело и хищении народных миллиардов.... просто национальный вид спорта... кто больше?...
11 октября, 22:41
Александр Сафонов
21870206
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