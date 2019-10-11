Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T21:42Z
https://ria.ru/20191011/1559694132.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155947/17/1559471791_0:56:2730:1592_1036x0_80_0_0_649c1b79949d89ecb3120849040ba7a9.jpg
РИА Новости

Помпео поддержал власти Эквадора на фоне протестов в стране

21:33 11.10.2019 (обновлено: 21:42 11.10.2019)
262
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку властям Эквадора на фоне протестов в этой стране.
"Соединенные Штаты поддерживают усилия президента (Ленина) Морено и власти Эквадора по внедрению демократических принципов и осуществлению необходимых экономических реформ. Мы в курсе сообщений о причастности внешних игроков к этим демонстрациям и следим за этим", - говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря.
Протесты в Эквадоре
Вчера, 04:26РИА Новости
В Эквадоре тележурналист ранен в голову при выходе из штаба протестующих
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
В результате беспорядков в стране задержаны несколько сотен человек. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и заявил, что власти не станут пересматривать согласованный с руководством МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.
0800013
Обсудить 0
Майк ПомпеоЭквадорСШАВ мире
Рекомендуем
Протесты в Эквадоре
Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты
РИА
Новости
Протесты в Эквадоре
Объединение народов Эквадора назвало условия для диалога с властями
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина
Грузовые суда в бухте Эйлата
США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море
Лента
новостей
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
В Берлине полиция зачистила мост от экоактивистов после трехдневной блокады
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
Граница Акчакале — Тель Абьяд
Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Здание посольства России в Риге
Почтовая система российского посольства в Латвии подверглась атаке хакеров
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
СМИ: в Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Протесты в Эквадоре
Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом
Российская военная полиция в Сирии
В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных
Посол США на Украине Мари Йованович на встрече с президентом Украины. 6 марта 2019
Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Сирии активизировались террористы на фоне турецкой операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
Лента новостейМолния