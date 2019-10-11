Помпео поддержал власти Эквадора на фоне протестов в стране

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку властям Эквадора на фоне протестов в этой стране.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия президента (Ленина) Морено и власти Эквадора по внедрению демократических принципов и осуществлению необходимых экономических реформ. Мы в курсе сообщений о причастности внешних игроков к этим демонстрациям и следим за этим", - говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.