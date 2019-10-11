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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

21:05 11.10.2019 (обновлено: 23:57 11.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале — Тель Абьяд
Граница Акчакале — Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале — Тель Абьяд
АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил турецкой армии прекратить действия на сирийский территории, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с "Исламским государством"*.
По словам турецкого лидера, Вашингтон в свое время не откликнулся на призывы Анкары прекратить поддержку курдских формирований.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
"Нам поступают угрозы, чтобы мы остановили эту операцию. Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: "остановите это" (военную поддержку США курдских формирований. — Прим. ред.), но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим", — подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что турецкие "антитеррористические операции в Ираке и Сирии не направлены против территориальной целостности этих стран". Глава государства также заявил, что "Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями".
"Очищая от террористических организаций, мы обеспечим безопасность наших границ и возвращение сирийских беженцев в свои дома", — сказал Эрдоган.
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
9 октября, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии

"Источник мира"

В среду Анкара начала в Сирии военную операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Действия турецкой армии вызвали критику со стороны некоторых соседних государств, а также Евросоюза и США. В частности, Трамп пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильный удар", если Турция не будет "играть по правилам". Американский президент также намерен предоставить Минфину право вводить санкции против турецкой стороны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
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Обсудить 10
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Отгегемонились США!)))
11 октября, 22:04
SPSergey Petroff
10471124139
Браво Эрдоган!!! США ни вам ни нам не указ!!!!
11 октября, 22:02
SPSergey Petroff
261002555
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