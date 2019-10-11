Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания" и президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности, следует из показаний экс-посла перед палатой представителей, опубликованных в издании Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания" и президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности, следует из показаний экс-посла перед палатой представителей, опубликованных в издании Washington Post

По словам Йованович, заместитель госсекретаря, объясняя ей причины ее отставки, сказал, что президент потерял к ней доверие. "Он также добавил, что с лета 2018 года против меня велась скоординированная кампания, и президент оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять меня с поста", - говорится в заявлении Йованович.

Она утверждает, что заместитель госсекретаря также добавил, что эта ситуация "не была похожа на другие, когда послы отзывались по какой-либо причине".

Йованович также опровергла обвинения бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, утверждавшего, что она якобы передала ему список "неприкасаемых", которых не должно преследовать украинское правосудие. "Я никогда ни сама, ни через других, прямо или косвенно... не просила какое-либо правительство или должностное лицо на Украине (или где-либо еще) воздержаться от расследования или судебного преследования коррупционной деятельности", - подчеркнула Йованович.

Кроме того, как следует из заявления бывшего посла, она "никогда не встречалась с Хантером Байденом и не разговаривала с ним ни прямо, ни через кого-либо" и не обсуждала дело фирмы Burisma. Также она не общалась с адвокатом президента Руди Джулиани и "не знает причин нападок Джулиани" на нее.

Ранее три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Кроме того, конгрессмены потребовали проведения слушаний с рядом представителей госдепартамента США, вовлеченных в ситуацию на Украине.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.