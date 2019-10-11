Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента

НУР-СУЛТАН, 11 окт - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что подал в отставку с поста главы республики, в частности потому, что стране нужны были изменения и новые люди.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу на них одержал Токаев.

"Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это (отставка с поста главы государства - ред.) абсолютно продуманный шаг. Я думаю, что я правильно сделал и не жалею о том, что я это сделал и кого я избрал преемником", - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу "Хабар"

Он отметил, что главный вопрос "заключается в том, чтобы все, что сделано за 30 лет закрепить".