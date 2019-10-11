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РИА Новости

Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента

19:25 11.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 окт - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что подал в отставку с поста главы республики, в частности потому, что стране нужны были изменения и новые люди.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу на них одержал Токаев.
"Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это (отставка с поста главы государства - ред.) абсолютно продуманный шаг. Я думаю, что я правильно сделал и не жалею о том, что я это сделал и кого я избрал преемником", - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу "Хабар".
Он отметил, что главный вопрос "заключается в том, чтобы все, что сделано за 30 лет закрепить".
"С благодарностью за доверие, которое мне было оказано, я решил отойти, есть какой-то возрастной ценз, первый руководитель государства должен быть всегда на белом коне, впереди, иметь абсолютно сильную энергетику, если бы мне от родителей не досталось сильной энергетики я бы, наверное, не выдержал, потому что годы были трудные", - сказал Назарбаев.
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Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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