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РИА Новости

Депутат Госдумы назвал пресс-марафон Зеленского малосодержательным

18:30 11.10.2019 (обновлено: 18:33 11.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Многочасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела как малосодержательное шоу, этот разговор с журналистами не повлияет на положение дел в стране, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Первая пресс-конференция Зеленского прошла в формате пресс-марафона: более 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами. Зеленский рассказал о своем видении урегулирования ситуации в Донбассе, готовящейся встрече лидеров стран "нормандского формата", телефонных разговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также о взаимоотношениях с этими странами.
"Медиамарафон Зеленского выглядел как малосодержательное шоу. Попытка Зеленского показать свою беспрецедентную открытость СМИ явно не удалась", - цитирует Железняка его пресс-служба.
По его словам, несколько часов общения Зеленского с журналистами можно уложить в пару фраз. Как считает Железняк, из них "следует, что президент Украины хоть и имеет конституционную власть, использовать ее явно не может, ситуацию в стране не контролирует, с нацбатальонами намеревается вести беседы, особый статус Донбасса предоставить не готов и вообще как решать ситуацию не знает".
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Депутат полагает, что разговор со СМИ превратился в болтовню и никакого влияния на положение дел внутри Украины и во внешнеполитическом поле не окажет.
"Президент России подчеркнул необходимость наличия политической воли украинского руководства для запуска мирного процесса на линии соприкосновения с Донбассом. Мы видим, что все попытки представителей ДНР и ЛНР начать разведение сил срываются украинской стороной. Это в очередной раз демонстрирует, что на Украине правят бал националисты, а киевские правители незалежной пока только играют роль власти", - добавил парламентарий.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако украинские силовики трижды его сорвали.
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Ситуация в ДНР и ЛНРГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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