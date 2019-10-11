Депутат Госдумы назвал пресс-марафон Зеленского малосодержательным

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Многочасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела как малосодержательное шоу, этот разговор с журналистами не повлияет на положение дел в стране, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Первая пресс-конференция Зеленского прошла в формате пресс-марафона: более 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами. Зеленский рассказал о своем видении урегулирования ситуации в Донбассе, готовящейся встрече лидеров стран "нормандского формата", телефонных разговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также о взаимоотношениях с этими странами.

"Медиамарафон Зеленского выглядел как малосодержательное шоу. Попытка Зеленского показать свою беспрецедентную открытость СМИ явно не удалась", - цитирует Железняка его пресс-служба.

По его словам, несколько часов общения Зеленского с журналистами можно уложить в пару фраз. Как считает Железняк, из них "следует, что президент Украины хоть и имеет конституционную власть, использовать ее явно не может, ситуацию в стране не контролирует, с нацбатальонами намеревается вести беседы, особый статус Донбасса предоставить не готов и вообще как решать ситуацию не знает".

Депутат полагает, что разговор со СМИ превратился в болтовню и никакого влияния на положение дел внутри Украины и во внешнеполитическом поле не окажет.

"Президент России подчеркнул необходимость наличия политической воли украинского руководства для запуска мирного процесса на линии соприкосновения с Донбассом. Мы видим, что все попытки представителей ДНР и ЛНР начать разведение сил срываются украинской стороной. Это в очередной раз демонстрирует, что на Украине правят бал националисты, а киевские правители незалежной пока только играют роль власти", - добавил парламентарий.