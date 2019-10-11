Полесский заповедник обратился за помощью в подъеме бронетехники времен ВОВ

ХОЙНИКИ, Гомельская область, 11 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии ищет помощников и спонсоров для подъема техники времен Великой Отечественной войны, обнаруженной в земле в белорусской части зоны отчуждения ЧАЭС, сообщил журналистам директор заповедника Михаил Рубащенко.

Посещение заповедника вошло в программу пресс-тура для российских и белорусских журналистов, посвященного белорусскому опыту преодоления последствий чернобыльской аварии и реабилитации пострадавших регионов. Поездка организована Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром РБ и администрацией Гомельской области.

Разговор о сохранении памяти о войне возник на подъезде к выселенной после аварии деревне Борщовке - во время путешествия по заповеднику, который представляет собой 30-километровую зону отчуждения на границе Белоруссии и Украины. До чернобыльской катастрофы на этой территории находилось 96 деревень, где проживали свыше 22 тысяч человек. А в годы войны здесь шла ожесточенная партизанская борьба с немецко-фашистскими захватчиками. Многие деревни были сожжены фашистами. Та же участь постигла и Борщовку: в мае 1943 года деревню сожгли дотла. После войны она была восстановлена.

"Здесь в окрестностях был мост, и, когда в 1944-м наша армия наступала, немецкое командование решило перебросить танковую бригаду, чтобы встретить советские войска, прорывавшие оборону. Партизанской разведроте было поручено любыми средствами подорвать мост, чтобы помешать планам фашистов. Но так случилось, что в живых из этой группы остался один командир. Времени и возможности заминировать мост уже не было. И когда немецкие танки зашли на мост, командир, обвешанный взрывчаткой, подорвал и себя, и танки", - рассказал Рубащенко.

По его словам, на этой территории поисковики обнаружили четыре места по направлению моста, где зафиксирована высокая металлическая аномалия.

"То есть, у нас остались трофеи – предположительно, четыре танка. Но они лежат глубоко под землей – от четырех до шести метров с интервалом 10-12 метров. И достать их очень сложно. По крайней мере, сами мы сделать этого не можем – нужна специальная техника. Хотелось бы, чтобы нашлась организация, спонсор, которые помогут нам поднять эти машины. Они послужат еще одним памятным знаком партизанского подвига", - обратился к журналистам директор заповедника.