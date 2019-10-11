Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T19:16Z
https://ria.ru/20191011/1559688659.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155504/92/1555049259_0:0:3020:1699_1036x0_80_0_0_7ef533f0f0814a2f0f2103f05b7fc70e.jpg
РИА Новости

Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане

18:18 11.10.2019 (обновлено: 19:16 11.10.2019)
232
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан . Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в стране после его отставки с поста главы государства.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Ряд политологов высказывают мнение, что администрация Токаева является не единственным центром принятия решений и зависит в работе от канцелярии Назарбаева, который сохранил посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Вчера, 15:55РИА Новости
Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
"Это не имеет никакого основания под собой постольку, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления", - сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар", фрагмент которого был показан в пятницу.
Первый президент Казахстана подтвердил, что дает советы Токаеву, если тот просит о них. "Я подсказываю. Советуется - советую, не просит совета – не советую", - отметил он.
"Я слышу это все. Слышу, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было. Это наши беглые воры, предатели родины, они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить", - отметил Назарбаев.
Касаясь его работы в качестве председателя совета безопасности страны – органа, который решает вопросы внутренней и внешней политики, Назарбаев напомнил, что это коллегиальный орган. "Я только председатель, а там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок", - добавил он.
Город Нур-Султан
9 октября, 08:24РИА Новости
В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
По словам Назарбаева, несмотря на его советы, ответственность за принятые решения несет глава государства. "Конечно, президент Токаев советуется со мной. И когда обращается, я с высоты своего опыта – жизненного и практического - ради страны такие советы даю. Но советы советами, но решение принимает тот, кто берет эти советы", - отметил первый президент страны.
370104
Обсудить 1
Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
В Госдуме ждут перезагрузки в отношениях с назначением нового посла США
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Анастасия Заворотнюк
Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США
Лента
новостей
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
СМИ: США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса
Машины Скорой помощи в Сирии
СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО
Офис компании Яндекс в Москве
Акции "Яндекса" обвалились более чем на 20%
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Депутат Госдумы назвал пресс-марафон Зеленского малосодержательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
19:05В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия
Лента новостейМолния