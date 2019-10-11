Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане

АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в стране после его отставки с поста главы государства.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Ряд политологов высказывают мнение, что администрация Токаева является не единственным центром принятия решений и зависит в работе от канцелярии Назарбаева, который сохранил посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.

"Это не имеет никакого основания под собой постольку, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления", - сказал Назарбаев в интервью телеканалу " Хабар ", фрагмент которого был показан в пятницу.

Первый президент Казахстана подтвердил, что дает советы Токаеву, если тот просит о них. "Я подсказываю. Советуется - советую, не просит совета – не советую", - отметил он.

"Я слышу это все. Слышу, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было. Это наши беглые воры, предатели родины, они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить", - отметил Назарбаев.

Касаясь его работы в качестве председателя совета безопасности страны – органа, который решает вопросы внутренней и внешней политики, Назарбаев напомнил, что это коллегиальный орган. "Я только председатель, а там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок", - добавил он.