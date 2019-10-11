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РИА Новости

Посольства, метро и тоннели включили в список пожароопасных объектов

18:12 11.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке станции метро "Лефортово" Большой кольцевой линии в Москве
Рабочие на строительной площадке станции метро Лефортово Большой кольцевой линии в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МЧС России впервые включило в список категорий пожарной опасности дипломатические и консульские учреждения РФ, зарубежные представительства, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов в России переведены в новую категорию пожарной опасности - чрезвычайно высокого риска. Отныне они будут проверяться специалистами государственного пожарного надзора один раз в год. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, теперь поделены на шесть категорий, в зависимости от которых будут проходить плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.
"В риск-ориентированный подход включены дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства нашего государства за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели. Ранее эти объекты не учитывались", - сказал собеседник агентства.
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В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
Он добавил, что торгово-развлекательные центры ранее относились к категории среднего риска и проверялись раз в четыре года. Теперь ТРЦ, в которых одновременно находятся более 5 тысяч человек, отнесены к категории "высокого риска". Периодичность их проверок – один раз в два года. Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории "значительного риска", а от 28 до 75 метров – к категории "среднего риска".
"Такой подход обоснован трудностями эвакуации людей из жилых зданий повышенной этажности и сложностями тушения пожаров, связанными с подачей необходимых средств тушения и доступом пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, при их строительстве применяются наружные системы теплоизоляции фасадов. А это создает потенциальную пожарную опасность", - отметил представитель ведомства.
Кроме того, госпожнадзор вместо проверок будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и земельных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Проверки по новым правилам начнутся с 1 января 2021 года, поскольку план проверок на 2020 год уже определён.
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