Посольства, метро и тоннели включили в список пожароопасных объектов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МЧС России впервые включило в список категорий пожарной опасности дипломатические и консульские учреждения РФ, зарубежные представительства, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов в России переведены в новую категорию пожарной опасности - чрезвычайно высокого риска. Отныне они будут проверяться специалистами государственного пожарного надзора один раз в год. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, теперь поделены на шесть категорий, в зависимости от которых будут проходить плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.

"В риск-ориентированный подход включены дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства нашего государства за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели. Ранее эти объекты не учитывались", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что торгово-развлекательные центры ранее относились к категории среднего риска и проверялись раз в четыре года. Теперь ТРЦ, в которых одновременно находятся более 5 тысяч человек, отнесены к категории "высокого риска". Периодичность их проверок – один раз в два года. Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории "значительного риска", а от 28 до 75 метров – к категории "среднего риска".

"Такой подход обоснован трудностями эвакуации людей из жилых зданий повышенной этажности и сложностями тушения пожаров, связанными с подачей необходимых средств тушения и доступом пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, при их строительстве применяются наружные системы теплоизоляции фасадов. А это создает потенциальную пожарную опасность", - отметил представитель ведомства.

Кроме того, госпожнадзор вместо проверок будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и земельных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.