Комитет Совфеда дал заключение на проект бюджета 2020-2022 годов

На парламентских слушаниях на тему: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 4 октября 2019

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам подготовил положительное заключение на проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с проектом, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году - 21,2 триллиона рублей, в 2022 году - 22 триллиона рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 триллиона рублей и 21,8 триллиона рублей. Документ может быть рассмотрен сенаторами на заседании 4 декабря.

Заместитель председателя комитета СФ Елена Перминова отметила, что положительным моментом документа является то обстоятельство, что рост доходов бюджета основан на "своевременно принятых законодательных изменениях".

Сенатор напомнила, что у Совета Федерации было предложение в целях повышения инвестиционной привлекательности и борьбы с нелегальным оборотом драгметаллов освободить от уплат НДС реализацию слитков из драгметаллов физическим лицам. "Это позволит направлять сбережения граждан в отечественную экономику. Пока правительство нас не услышало", - сказала парламентарий.

Кроме того, комитет СФ неоднократно говорил, что повысить доходы бюджета возможно за счет погашения имеющейся задолженности по налогам, сборам, пошлинам. На сегодня она составляет 1,2 триллиона рублей, отметила Перминова.

Парламентарий затронула тему взаимоотношений с бюджетами регионов. Прогноз увеличения их собственных доходов в 2020 году - 5,4%. "Их доля в бюджетной системе страны незначительна, но все-таки увеличивается с 28,1% в 2019 году до 28,6% в 2020 году. А темпы роста расходов консолидированного бюджета субъектов РФ в 2020 году опережают увеличение доходов. В то же время межбюджетные трансферты, в основном, дотации регионам, в 2020 году по сравнению с оценкой 2019 года вырастут всего лишь на 1%, что, по нашему мнению, является явно недостаточным", - добавила она.

"Принимая во внимание формирование дополнительных расходов бюджетов РФ, направленных на достижение национальных целей и проектов, комитет считает необходимым увеличение объема дотаций", - подчеркнула сенатор.

Перминова также отметила рост налоговых расходов в проекте бюджета. "К 2020 году они увеличатся уже на 26,2% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году сумма налоговых расходов составит 4,1 триллиона рублей, к 2022 году - 4,6 триллиона рублей", - сказала законодатель.

Парламентарий отметила как положительный момент обеспечение увязки расходов с результатами федеральных проектов. "Это позволит обеспечить контроль за выполнением нацпроектов, и, что немаловажно, установлена персональная ответственность", - подчеркнула она.