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РИА Новости

Губернатор Кузбасса выразил соболезнования вдове космонавта Леонова

17:40 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования вдове скончавшегося космонавта, уроженца Кемеровской области Алексея Леонова Светлане Павловне Леоновой в телеграмме, отправленной в Звездный городок на ее имя, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Покинул этот мир человек удивительного дара, легендарный летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, прославленный сын кузбасской земли, настоящий патриот и гражданин России. Алексей Архипович верой и правдой служил родному Отечеству, отдавал без остатка все свои знания, опыт и талант на благо Родины, многое делал для развития отечественной космонавтики, укрепления престижа нашей страны как великой космической державы. Когда уходят из жизни такие величайшие люди, как Леонов Алексей Архипович, можно только скорбеть. Низкий поклон его огромным заслугам перед Родиной. Светлая память навсегда сохранится в сердцах кузбассовцев, россиян, всех, кто его знал, любил и уважал. Словами не залечить Вашу рану, сил Вам и мужества в это нелегкое для Вас время", - говорится в тексте телеграммы.
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Также свои соболезнования родным, близким и коллегам знаменитого космонавта выразил коллектив международного аэропорта Кемерово, носящий имя Алексея Леонова.
Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В 1937 году он вместе с матерью переехал в Кемерово. В 1947 году семья переехала по месту работы отца в город Калининград, где его родственники проживают и ныне.
В Кузбассе гордятся знаменитым земляком и чтут его заслуги. В Кемерово на улице Весенняя установлен бронзовый бюст космонавта Леонова. В честь космонавта названа детская художественная школа №14 Тисульского района. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова.
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