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РИА Новости

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

17:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, отметив, что профессионализм, дисциплинированность и стойкость, которые он демонстрировал на орбите, служат примером для нового поколения космонавтов.
Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни.
Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
16:37РИА Новости
Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
"Ушел из жизни Алексей Леонов. Легендарный летчик-космонавт, он был одним из первых покорителей Вселенной и не боялся рисковать жизнью ради разгадки ее тайн. Его выход в открытый космос стал настоящим подвигом, которым мы гордимся до сих пор. Это достижение позволило нашей стране укрепить свое лидерство в освоении космоса, дало мощнейший импульс развитию ракетно-космической отрасли", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что разносторонний талант Леонова проявлялся в преподавательской и общественной работе, в его картинах и книгах.
"Но главное - в том, как он умел смотреть на мир: мудро, глубоко, с высоты своего огромного жизненного опыта. А блестящий профессионализм, дисциплинированность и стойкость, которые Алексей Архипович не раз проявлял на орбите, служат примером для нового поколения космонавтов. Светлая ему память", - подчеркнул российский премьер.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леонов вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2". За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаДмитрий МедведевМосква
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