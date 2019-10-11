Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, отметив, что профессионализм, дисциплинированность и стойкость, которые он демонстрировал на орбите, служат примером для нового поколения космонавтов.

Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни.

"Ушел из жизни Алексей Леонов. Легендарный летчик-космонавт, он был одним из первых покорителей Вселенной и не боялся рисковать жизнью ради разгадки ее тайн. Его выход в открытый космос стал настоящим подвигом, которым мы гордимся до сих пор. Это достижение позволило нашей стране укрепить свое лидерство в освоении космоса, дало мощнейший импульс развитию ракетно-космической отрасли", - написал Медведев на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он отметил, что разносторонний талант Леонова проявлялся в преподавательской и общественной работе, в его картинах и книгах.

"Но главное - в том, как он умел смотреть на мир: мудро, глубоко, с высоты своего огромного жизненного опыта. А блестящий профессионализм, дисциплинированность и стойкость, которые Алексей Архипович не раз проявлял на орбите, служат примером для нового поколения космонавтов. Светлая ему память", - подчеркнул российский премьер.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.