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РИА Новости

Обвиняемого в убийстве полковника СК перевели в психиатрическое отделение

17:28 11.10.2019
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковСергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Петербуржец Сергей Григорьев, обвиняемый в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, переведен в отделение для душевнобольных при другом изоляторе, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере. Григорьев будет находиться в отделении, пока не пройдет психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского", - сказал Мельников.
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Григорьев 2 октября был арестован на два месяца по обвинению в убийстве Капустина. В суде подтвердилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, по данным следствия, он на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016-го и лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.
Капустина 1 октября ранили ножом прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации. Предполагаемого убийцу быстро задержали. Григорьеву грозит пожизненный срок по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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