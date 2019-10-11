Обвиняемого в убийстве полковника СК перевели в психиатрическое отделение

"Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере. Григорьев будет находиться в отделении, пока не пройдет психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского", - сказал Мельников.

Григорьев 2 октября был арестован на два месяца по обвинению в убийстве Капустина. В суде подтвердилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, по данным следствия, он на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016-го и лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.