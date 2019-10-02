Мужчине, смертельно ранившему сотрудника СК, грозит пожизненное заключение

Во вторник офицер СК РФ полковник юстиции Владислав Капустин организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке, когда получил смертельное ранение от одного из посетителей. Подозреваемого сразу же задержали. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.