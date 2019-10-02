Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T18:21Z
https://ria.ru/20191002/1559354758.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/93/1559369370_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_553208b6f75d7c2bc38749d9f9b2e2fc.jpg
РИА Новости

Мужчине, смертельно ранившему сотрудника СК, грозит пожизненное заключение

13:41 02.10.2019 (обновлено: 18:21 02.10.2019)
568
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковСергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчине, нанесшему смертельное ранение сотруднику СК РФ, грозит пожизненное заключение, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Во вторник офицер СК РФ полковник юстиции Владислав Капустин организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке, когда получил смертельное ранение от одного из посетителей. Подозреваемого сразу же задержали. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.
Стоп-кадр видео задержания подозреваемого в нападении на сотрудника СК РФ в Москве
1 октября, 19:16РИА Новости
Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России
"Сергею Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного", - сказала она.
2210208
Обсудить 0
Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Лента
новостей
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Лента новостейМолния