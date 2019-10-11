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РИА Новости
Война в Сирии

Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО

17:14 11.10.2019 (обновлено: 18:12 11.10.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Вопрос об исключении Турции из НАТО не стоит, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу.
Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, а также с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
"Ни в коем случае об этом речи не идет. Некоторые наши члены могут выказывать свои мнения, между ними могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории и будем им оставаться", - сказал Столтенберг в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Турция быть исключена из НАТО.
Он добавил, что среди членов НАТО нет единства по поводу ситуации в Сирии.
"Однако Турция имеет право на беспокойство насчет своей безопасности. Турция делает многое в рамках НАТО, и ее вклад в ее деятельность существенный. Мы будем оказывать по-прежнему поддержку Турции в обеспечении ее системами ПВО", – отметил он.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииНАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
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