Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Вопрос об исключении Турции из НАТО не стоит, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу.

Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, а также с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.

"Ни в коем случае об этом речи не идет. Некоторые наши члены могут выказывать свои мнения, между ними могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории и будем им оставаться", - сказал Столтенберг в эфире телеканала NTV , отвечая на вопрос корреспондента, может ли Турция быть исключена из НАТО.

Он добавил, что среди членов НАТО нет единства по поводу ситуации в Сирии.

"Однако Турция имеет право на беспокойство насчет своей безопасности. Турция делает многое в рамках НАТО, и ее вклад в ее деятельность существенный. Мы будем оказывать по-прежнему поддержку Турции в обеспечении ее системами ПВО", – отметил он.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.