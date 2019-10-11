Заминированный автомобиль взорвался в Камышли на сирийско-турецкой границе

БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Начиненная взрывчаткой машина взорвалась в жилом квартале сирийского города Камышли на границе с Турцией, сообщил РИА Новости генсек союза христиан Ближнего Востока Ильяс Эль-Морр.
"Взрыв произошел в кварте Сияхи рядом с рестораном Эль-Омари. На данный момент данных о пострадавших нет. Курдская милиция оцепила место взрыва",- сказал Эль-Морр.
بالفيديو ـ انفجار سيارة مفخخة في #القامشليhttps://t.co/qLSYXvrRiF#سوريا pic.twitter.com/fyQpEFl8Lj— Lebanon Times (@LebanonTimes1) October 11, 2019
Собеседник агентства добавил, что с четверга не прекращаются минометные обстрелы города со стороны Турции. Под огнем находятся кварталы, где проживает христианское население.
Car bomb explodes in #Qamishly, northeastern #Syria; no reports on casualties #القامشلي #سوريا pic.twitter.com/oVN1UeBnzi— Mohamad Kleit (@kleitm) October 11, 2019
По данным источника в управлении здравоохранения города, в результате теракта пострадали пять человек, один мирный житель погиб.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.