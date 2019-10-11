Заминированный автомобиль взорвался в Камышли на сирийско-турецкой границе

"Взрыв произошел в кварте Сияхи рядом с рестораном Эль-Омари. На данный момент данных о пострадавших нет. Курдская милиция оцепила место взрыва",- сказал Эль-Морр.

Собеседник агентства добавил, что с четверга не прекращаются минометные обстрелы города со стороны Турции. Под огнем находятся кварталы, где проживает христианское население.

По данным источника в управлении здравоохранения города, в результате теракта пострадали пять человек, один мирный житель погиб.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.