Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:49Z
https://ria.ru/20191011/1559684864.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149429/20/1494292064_0:80:1255:786_1036x0_80_0_0_ed3ba4fc275644ea40550173a8cff5d2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Заминированный автомобиль взорвался в Камышли на сирийско-турецкой границе

16:47 11.10.2019 (обновлено: 16:49 11.10.2019)
190
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи"
Машины Скорой помощи
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины "Скорой помощи". Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Начиненная взрывчаткой машина взорвалась в жилом квартале сирийского города Камышли на границе с Турцией, сообщил РИА Новости генсек союза христиан Ближнего Востока Ильяс Эль-Морр.
"Взрыв произошел в кварте Сияхи рядом с рестораном Эль-Омари. На данный момент данных о пострадавших нет. Курдская милиция оцепила место взрыва",- сказал Эль-Морр.
Собеседник агентства добавил, что с четверга не прекращаются минометные обстрелы города со стороны Турции. Под огнем находятся кварталы, где проживает христианское население.
По данным источника в управлении здравоохранения города, в результате теракта пострадали пять человек, один мирный житель погиб.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
14:59Война в Сирии
Операция Турции в Сирии может затронуть 2,2 миллиона человек, заявили в ООН
100115
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииКурдистан (Иран)Курдистан (Ирак)СирияВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль не комментирует детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО
Лента
новостей
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД принял посла Турции для протокольной беседы
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
СМИ: США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Анкаре заявили, что операция в Сирии поможет политическому урегулированию
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России
Машины Скорой помощи в Сирии
СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
Лента новостейМолния