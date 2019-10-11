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РИА Новости

Зюганов предложил ввести смертную казнь для убийц женщин и детей

16:44 11.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в РФ после убийства в Саратове 9-летней девочки, заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания, как казнь.
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".
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"Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью. Мы вносили даже подобное предложение, потому что бороться надо более жестко и решительно. Террористы, бандиты, убийцы должны осознавать и нести полноту ответственности", - заявил Зюганов РИА Новости.
Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
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Обсудить 31
Убийство девочки в СаратовеКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановСаратовОбщество
Популярные комментарии
Вот здесь я Зюганова полностью поддерживаю!!!
11 октября, 16:50
salivina
6800112
Полностью согласен, но, вот в нашей милиции, как показывают СМИ, в чём угодно сознаешься.
11 октября, 16:55
aatukov40
31201306
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