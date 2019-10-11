Кремль не комментирует детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, обсуждали ли лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе недавней телефонной беседы безопасность российских военных в ходе турецкой операции в Сирии, заявил, что не может ничего добавить к сказанному ранее Кремлём об этом разговоре.

"Я не могу вам сказать больше того, что мы уже сообщили по этому разговору", - сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли в ходе того телефонного разговора вопрос безопасности российских военных в зоне операции Анкары.

Телефонный разговор лидеров России и Турции состоялся в среду, в ходе беседы они обсудили военную операции Турции в Сирии. Путин и Эрдоган по телефону отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета. Путин в разговоре призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.