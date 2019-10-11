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РИА Новости

Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

16:32 11.10.2019
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© Пресс-служба президента Армении / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования Совета глав государств СНГ
резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования Совета глав государств СНГ
© Пресс-служба президента Армении
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резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования Совета глав государств СНГ
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве участников содружества.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Ашхабаде после заседания совета глав государств СНГ.
Церемония фотографирования перед заседанием Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Ашхабаде
15:56Акценты
В белом-белом городе: что обсуждалось на Совете глав стран СНГ в АшхабадеОбсуждение того, что уже сделано, и утверждение общих планов на будущее ‒ такова, если обобщить, повестка саммита СНГ в Ашхабаде. А обсуждение некоторых тем касалось далеко не только самого Содружества. С подробностями из столицы Туркменистана ‒ обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что этот документ был инициирован Туркменистаном как председателем СНГ в этом году. Он отметил, что декларация направлена на повышение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом, для развития торговых связей внутри СНГ.
Также главы государств СНГ в ходе заседания совета согласовали и приняли конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Ожидается, что этот документ позволит унифицировать подходы стран-участниц СНГ к регулированию в этой сфере и создать механизмы для возвращения осужденных к нормальной жизни.
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