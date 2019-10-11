Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

В белом-белом городе: что обсуждалось на Совете глав стран СНГ в Ашхабаде Обсуждение того, что уже сделано, и утверждение общих планов на будущее ‒ такова, если обобщить, повестка саммита СНГ в Ашхабаде. А обсуждение некоторых тем касалось далеко не только самого Содружества. С подробностями из столицы Туркменистана ‒ обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.