Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве участников содружества.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Ашхабаде после заседания совета глав государств СНГ.
15:56АкцентыВ белом-белом городе: что обсуждалось на Совете глав стран СНГ в АшхабадеОбсуждение того, что уже сделано, и утверждение общих планов на будущее ‒ такова, если обобщить, повестка саммита СНГ в Ашхабаде. А обсуждение некоторых тем касалось далеко не только самого Содружества. С подробностями из столицы Туркменистана ‒ обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что этот документ был инициирован Туркменистаном как председателем СНГ в этом году. Он отметил, что декларация направлена на повышение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом, для развития торговых связей внутри СНГ.
Также главы государств СНГ в ходе заседания совета согласовали и приняли конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Ожидается, что этот документ позволит унифицировать подходы стран-участниц СНГ к регулированию в этой сфере и создать механизмы для возвращения осужденных к нормальной жизни.