ФСС закупит путевки в санатории для льготников на 5,5 миллиарда рублей

"В этот раз рассчитываем, что 5,5 миллиардов, которые нам дадут предварительно, уже показано в нашем бюджете. Посмотрим, позволит ли это нам в зимний период, начиная с 1 января, осуществить закупки необходимых путёвок", – сказал Кигим на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.