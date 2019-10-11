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РИА Новости

ФСС закупит путевки в санатории для льготников на 5,5 миллиарда рублей

16:29 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АкимовОздоровительная гимнастика на пляже
Оздоровительная гимнастика на пляже
© РИА Новости / Владимир Акимов
Оздоровительная гимнастика на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Фонд социального страхования РФ закупит путевки в санатории для льготных категорий граждан на сумму в 5,5 миллиарда рублей в 2020 году, сообщил председатель фонда Андрей Кигим.
Он отметил, что меняется порядок финансирования санаторно-курортного лечения. Обычно ФСС получал из Пенсионного фонда сведения об отказавшихся от денег на начало октября, что, по его словам, затрудняло торги.
"В этот раз рассчитываем, что 5,5 миллиардов, которые нам дадут предварительно, уже показано в нашем бюджете. Посмотрим, позволит ли это нам в зимний период, начиная с 1 января, осуществить закупки необходимых путёвок", – сказал Кигим на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Андрей КигимСовет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
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