Глава Чувашии: республиканский бюджет остается социально ориентированным

ЧЕБОКСАРЫ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Чувашии согласно проекту республиканского бюджета на 2020-2022 годы направит более 103 миллиардов рублей на социальную сферу, сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Бюджет остается социально ориентированным. Его основную расходную часть будут составлять средства на развитие образования, здравоохранения, культуры и на социальную поддержку населения. В целом в следующую трехлетку вложения в эти сферы составят более 103 миллиардов рублей", – процитировали Игнатьева в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В пресс-службе уточнили, что расходы республиканского бюджета на следующий год составят 55,4 миллиарда рублей.

"На развитие образования в следующем году предусмотрено 16,2 миллиарда рублей, на здравоохранение с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования – 21 миллиард рублей. Расходы на культуру и кинематографию составят 1,6 миллиарда рублей, на развитие спорта и физической культуры – 1,1 миллиарда рублей. На дорожное хозяйство в следующем году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей. Более 14 миллиардов рублей в 2020 году предусмотрено на мероприятия в рамках государственной социальной политики", - сказал собеседник агентства.