Семи многодетным семьям из Ленобласти вручили ключи от микроавтобусов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил семьям, в которых воспитываются семь детей, ключи от новых автомобилей - микроавтобусы получили семьи из Гатчинского, Всеволожского, Приозерском и Волосовского районов Ленинградской области.
"Одной из задач нацпроекта "Демография" является достижение экономического и социального благополучия в многодетных семьях. Мы создали для этого хороший задел еще несколько лет назад, когда стали выдавать ключи от новых автомобилей семьям, в которых воспитываются семь детей. Теперь круг получателей расширен: с этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых — инвалид", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии передачи ключей.
В пресс-службе обласвтно администрации добавили, что автомобили многодетным семьям правительство Ленинградской области по инициативе губернатора дарит с 2016 года.
В настоящее время микроавтобусами в области обеспечиваются многодетные семьи, родители в которых ответственно относятся к воспитанию детей, отмечены на региональном уровне почетным знаком "Слава матери", наградой "Отцовская доблесть", либо на уровне местного самоуправления — за достойное воспитание подрастающего поколения. Всего с начала реализации закона микроавтобусы отечественного производства переданы 50 многодетным семьям.
"В Ленинградской области предоставляются 19 мер социальной поддержки многодетным семьям, в том числе три — из средств федерального бюджета, остальные — из областного. На меры соцподдержки и социальные выплаты в областном бюджете Ленинградской области на 2019 год предусмотрено 2,7 миллиарда рублей: многодетным семьям выплачиваются компенсации на оплату услуг ЖКХ, одежды и питания, предоставляются регулярные и единовременные выплаты", - пояснили в пресс-службе.