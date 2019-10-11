Семи многодетным семьям из Ленобласти вручили ключи от микроавтобусов

"Одной из задач нацпроекта "Демография" является достижение экономического и социального благополучия в многодетных семьях. Мы создали для этого хороший задел еще несколько лет назад, когда стали выдавать ключи от новых автомобилей семьям, в которых воспитываются семь детей. Теперь круг получателей расширен: с этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых — инвалид", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии передачи ключей.