В Кении девять человек пострадали при крушении частного самолета

"Сейчас мы можем подтвердить, что девять пассажиров пострадали и сейчас получают помощь", - заявила представитель авиакомпании Шейла Мутури.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение через некоторое время после вылета из аэропорта Уилсон в Найроби в пятницу утром. Сообщается, что самолет следовал по курсу в город Ламу. Позднее администрация аэропортов Кении сообщила, что самолет Fokker 50 "съехал с ВПП". По их данным, на борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 5 членов экипажа. Местные власти начали расследование случившегося.