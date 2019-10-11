ЧП и авиакатастрофы Ан-72 в мире в 1994-2019 годах

10 октября 2019 года грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого было восемь человек (четыре пассажира и четыре члена экипажа), потерпел крушение на востоке Демократической республики Конго. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе, однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. Его обломки были найдены в провинции Маниема.
25 декабря 2012 года вечером на подлете к аэропорту Чимкента (Казахстан) потерпел крушение ведомственный самолет Пограничной службы Казахстана, выполнявший рейс Астана – Чимкент. Все находившиеся на борту 27 человек, в том числе семь членов экипажа, погибли. Как установило следствие, причинами крушения самолета Ан-72 стали неисправность оборудования и ошибки экипажа.
21 апреля 2002 года самолет Ан-72 совершил жесткую посадку в Вамене (Индонезия). Экипаж неправильно рассчитал расстояние до взлетно-посадочной полосы, из-за чего не удалось снизить скорость и выпустить закрылки. Самолет приземлился на большой скорости, в результате чего была разрушена носовая стойка шасси. Из-за повреждений гидравлической системы произошла утечка жидкости, которая привела к пожару. На борту находились четыре человека, погибших не было.
6 октября 2000 года при посадке в Лузамбе (Ангола) экипаж самолета Ан-72, не выпустив шасси, приземлился "на брюхо". Он проехал 350 метров и только после этого остановился.
В результате аварии никто не пострадал.
7 июля 2000 года в самолете Ан-72, направлявшемся из Моздока в Москву, произошла разгерметизация. Экипаж не отреагировала на сигнал "Пользуйся кислородом" и продолжил полет. Через некоторое время из-за кислородного голодания экипаж и пассажиры потеряли сознание. Самолет с высоты 8500 метров начал с большой скоростью снижаться по крутой спирали. Находившийся в пассажирском салоне полковник запаса ОКБ "МВЗ им. Миля" Валерий Шалагин, придя в сознание, сумел пробрался в кабину экипажа и вывел самолет в горизонтальный полет. Ан-72 благополучно совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту.
22 декабря 1997 года стало известно о том, что самолет Ан-72 пропал без вести при полете над Атлантическим океаном между Абиджаном (Кот-д’Ивуар) и Рунду (Намибия). По некоторым данным, судно было сбито ангольскими ВВС. В самолете находились пять человек.
23 декабря 1996 года самолет Ан-72 пограничной службы РФ потерпел аварию при посадке на Нагурской авиабазе на архипелаге Земля Франца-Иосифа. На борту судна находились 24 человека – 16 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибших не было. Самолет получил серьезные повреждения.
10 февраля 1995 года самолет Ан-70 во время испытательного полета в Киевской области (Украина) столкнулся с сопровождавшим его Ан-72. Ан-70 потерял левый горизонтальный стабилизатор вместе с частью киля и в неуправляемом снижении упал в лес и полностью разрушился. Семь членов экипажа погибли. Самолет Ан-72 впоследствии из-за полученных повреждений был списан.
23 октября 1994 года в аэропорту Воркуты самолет Ан-72 пограничной службы РФ выкатился за пределы ВПП в результате отказа гидросистемы первого двигателя. Пострадавших не было.
5 июля 1994 года в самолете Ан-72В, летевшем из Новосибирска в Киев, из-за теплового разгона аккумулятора произошло обесточивание бортовых систем самолета, перестали проходить команды к исполнительным механизмам выпуска шасси и механизации крыла, топливо могло вырабатываться только из третьей группы баков. Самолет совершил аварийную посадку в Кургане. Шасси пришлось выпускать в ручном режиме. Посадку прошла на скорости 340 километров в час вместо нормальной посадочной скорости 220. При пробеге произошло разрушение пневматика правого заднего колеса. Самолет на скорости 50 километров в час выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось около 40 членов делегации Авиационного научно-технического комплекса (ныне украинское государственное предприятие "Антонов"). При посадке никто из пассажиров и экипажа серьезно не пострадал.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников