В ДРК потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого было 8 человек и который обеспечивал перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке ДРК, сообщило местное издание Politico.
Ранее управление гражданской авиацией сообщило, что самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. В самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.
По данным издания, обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема. Информация о погибших не приводится.
По данным местного издания Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Со ссылкой на приближенный к президенту источник издание сообщает, что экипаж самолета мог быть украинским и на борту могло быть больше людей.