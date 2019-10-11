В ДРК потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, сообщили СМИ

Ранее управление гражданской авиацией сообщило, что самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. В самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.