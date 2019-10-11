В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе с пухом и пером

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе с пухом и пером в Новосибирске вблизи завода химконцентратов ликвидировано, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что поблизости от новосибирского завода химконцентратов, производящем ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов, на 300 квадратных метрах горит склад с пухом и пером. В управлении МЧС сообщали, что пожар не угрожает другим строениям и стратегическому предприятию, так как находится за его пределами.
"Ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные производят разбор и проливку для недопущения дальнейшего возгорания", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал.