Вологодский губернатор назвал смерть Леонова невосполнимой утратой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования родным и близким скончавшегося в пятницу космонавта Алексея Леонова, назвав его уход из жизни невосполнимой утратой для российской космонавтики.
"Печальные известия пришли сегодня из Москвы. На 86-м году жизни скончался космонавт Алексей Леонов, человек-легенда, добрый друг Вологодской области", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что Леонов являлся почетным гражданином Вологды и Череповца.
"Это был умный, целеустремленный и невероятно жизнерадостный человек, который реализовался не только как авиатор, но и как талантливый художник. Алексей Архипович не раз бывал на Вологодчине, являлся почетным гражданином Вологды и Череповца. Горжусь тем, что лично был с ним знаком. Невосполнимая утрата для российской космонавтики и всех жителей нашей страны", - написал губернатор региона.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".