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РИА Новости

Вологодский губернатор назвал смерть Леонова невосполнимой утратой

15:45 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования родным и близким скончавшегося в пятницу космонавта Алексея Леонова, назвав его уход из жизни невосполнимой утратой для российской космонавтики.
"Печальные известия пришли сегодня из Москвы. На 86-м году жизни скончался космонавт Алексей Леонов, человек-легенда, добрый друг Вологодской области", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Алексей Леонов
14:55РИА Новости
Источник рассказал о состоянии здоровья Леонова перед смертью
Он отметил, что Леонов являлся почетным гражданином Вологды и Череповца.
"Это был умный, целеустремленный и невероятно жизнерадостный человек, который реализовался не только как авиатор, но и как талантливый художник. Алексей Архипович не раз бывал на Вологодчине, являлся почетным гражданином Вологды и Череповца. Горжусь тем, что лично был с ним знаком. Невосполнимая утрата для российской космонавтики и всех жителей нашей страны", - написал губернатор региона.
Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
15:27РИА Новости
Биография Алексея Леонова
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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