Вологодский губернатор назвал смерть Леонова невосполнимой утратой

"Это был умный, целеустремленный и невероятно жизнерадостный человек, который реализовался не только как авиатор, но и как талантливый художник. Алексей Архипович не раз бывал на Вологодчине, являлся почетным гражданином Вологды и Череповца. Горжусь тем, что лично был с ним знаком. Невосполнимая утрата для российской космонавтики и всех жителей нашей страны", - написал губернатор региона.