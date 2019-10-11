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РИА Новости

В СФ ответили на призывы вернуть смертную казнь после трагедии в Саратове

15:30 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КошелевЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правовых оснований для возвращения смертной казни в России нет, хотя чувства жителей Саратова, где погибла девочка, можно понять, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований", - сказал Клишас.
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По его словам, он выступает категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии.
О невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный Суд РФ, напомнил сенатор. Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.
"Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до её отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации", - пояснил Клишас.
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При этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, заявил глава комитета, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.
Клишас напомнил, что Российская Федерация связана требованием статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров не предпринимать действий, которые лишили бы подписанный ею Протокол № 6, его цели до тех пор, пока не будет отозвана подпись под этим документом.
"Поскольку основным обязательством по Протоколу № 6 является полная отмена смертной казни, то в России с 16 апреля 1997 года, даты подписания Протокола, смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться", - сказал Клишас.
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Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
20042648
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Убийство девочки в СаратовеАндрей КлишасСовет Федерации РФСаратовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Конечно ее ни кто не введет, ведь там могут оказаться те кто принимает законы, их друзья и дети.
11 октября, 15:31
ИДИван Драго
1300001
Надо объединяться и организовать сбор подписей за проведение всенародного референдума о возвращении смертной казни в отношении нелюдей.
11 октября, 15:56
МММоё Мнение
1200000
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