В СФ ответили на призывы вернуть смертную казнь после трагедии в Саратове

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правовых оснований для возвращения смертной казни в России нет, хотя чувства жителей Саратова, где погибла девочка, можно понять, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований", - сказал Клишас.

По его словам, он выступает категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии.

О невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный Суд РФ, напомнил сенатор. Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

"Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до её отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации", - пояснил Клишас.

При этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, заявил глава комитета, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.

Клишас напомнил, что Российская Федерация связана требованием статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров не предпринимать действий, которые лишили бы подписанный ею Протокол № 6, его цели до тех пор, пока не будет отозвана подпись под этим документом.

"Поскольку основным обязательством по Протоколу № 6 является полная отмена смертной казни, то в России с 16 апреля 1997 года, даты подписания Протокола, смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться", - сказал Клишас.