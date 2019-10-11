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РИА Новости

Эксперт назвал срыв отвода сил в Донбассе политической инсценировкой

15:27 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПопытка разведения сил в Донбассе
Попытка разведения сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Попытка разведения сил в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ситуация со срывом отвода сил в Донбассе - политическая инсценировка, Украина ждет первого шага со стороны России, возникает ситуация замороженного конфликта, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, однако украинские силовики трижды сорвали отвод сил.
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"Нужно отдать должное группе... политтехнологов, которые работают (в круге президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, они действительно создают такую иллюзию, что несчастный Зеленский хочет мира, и какие-то националисты там мешают, какой-то анекдот. Я считаю, что это все абсолютная инсценировка", - сказал РИА Новости эксперт.
Эксперт отметил, что если при экс-президенте страны Петре Порошенко пытались "задавить Россию санкциями", то Зеленский пытается "всеми силами втянуть (Россию - ред.) в диалог по Донбассу, а следом по Крыму, в диалог нормандский, к которому на каком-то этапе должен присоединиться Вашингтон". "То есть, устроить такое судилище над Россией... Начать такой Запад, который судит Россию. Ведь Зеленский ни от каких целей Украины в отношении России не отказался", - сказал он.
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По мнению Суздальцева, Киев "хочет втянуть Россию в диалог, даже не диалог, а некое судилище по Донбассу и по Крыму, но он ничего не хочет делать со своей стороны". "Он предстает перед нами жертвой, когда вроде бы хочет мира, но ему не дают. В этой ситуации возникает вопрос - кто сделает первый шаг. Первый шаг ждут от России. Это чистой воды политическая инсценировка", - подчеркнул Суздальцев.
Эксперт отметил, что "Россия ждет размежевания войск, Украина делать этого не будет". "Никакой нормандской встречи тоже не будет... так и будет ситуация замороженного конфликта, полузамороженного, конечно, как и была до этого момента, как было последний месяц при Петре Порошенко", - считает он.
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Суздальцев добавил, что "Зеленский оказывается в роли несчастной жертвы националистов". "Это совершенно стандартная политическая разводка", - считает он. Эксперт также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее уже озвучил идею о том, что нужно поддержать действующую власть на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
2010512
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАндрей СуздальцевВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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