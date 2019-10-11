Операция Турции в Сирии может затронуть 2,2 миллиона человек, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 2,2 миллиона человек могут быть затронуты военной операцией Турции на севере Сирии, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) Йенс Лерке.

"На северо-востоке Сирии проживает порядка 3 миллионов человек. В районах под контролем Сирийских демократических сил, которые потенциально могут быть затронуты военной операцией, проживает порядка 2,2 миллиона человек, большинство из которых нуждается в гуманитарной помощи. Эти районы включают в себя города Камышлы и Хасеке с населением 450 тысяч человек, которые находятся под контролем правительства Сирии", - сообщил он.

По его словам, сотрудники ООН продолжают работу на севере Сирии, однако военная операция Турции осложняет доставку гуманитарной помощи нуждающимся, а местные власти ввели дополнительные меры безопасности на пунктах досмотра.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также опубликовало заявление, в котором предупредило о возможном росте количества беженцев в связи с начавшейся военной операцией на севере Сирии.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.