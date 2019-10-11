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РИА Новости

ЕР предложила ввести единую систему электронной записи детей в первый класс

14:58 11.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ввести единую информационную систему для записи детей в первые классы школ, соответствующие поправки партия подготовит ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ", сообщила член президиума генсовета ЕР Алена Аршинова.
"Единая Россия" неоднократно поднимала вопрос о введении системы электронной записи детей в первые классы школ. Необходимо принять скорейшие шаги для нормализации ситуации по аналогии с электронной записью в дошкольные организации, ввести для общеобразовательных организаций единую федеральную электронную очередь. Поэтому предлагаю во втором чтении законопроекта о внесении изменений в закон "Об образовании" рассмотреть вопрос о дополнении его соответствующими поправками", - цитирует пресс-служба ЕР слова Аршиновой.
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Она отметила, что родители ежегодно сообщают о многочасовых живых очередях на запись в школу. По ее словам, большинство родителей вынуждены "в мороз часами выстаивать в очередях на улице, занимать очередь с позднего вечера, стоять до утра, проводя ежечасные переклички".
Аршинова напомнила, что в 2018 году активисты партпроекта ЕР "Новая школа" проверили наличие и состояние электронной очереди записи детей в первые классы в 85 регионах РФ. В некоторых регионах через портал госуслуг была введена электронная регистрация на зачисление в первые классы. Однако, по словам Аршиновой, региональные системы не унифицированы и часто дают сбои, перестают функционировать, из-за чего проблемы только обостряются. Поэтому необходимо создать единую федеральную электронную систему, уверена она.
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