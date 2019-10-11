ЕР предложила ввести единую систему электронной записи детей в первый класс

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ввести единую информационную систему для записи детей в первые классы школ, соответствующие поправки партия подготовит ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ", сообщила член президиума генсовета ЕР Алена Аршинова.

"Единая Россия" неоднократно поднимала вопрос о введении системы электронной записи детей в первые классы школ. Необходимо принять скорейшие шаги для нормализации ситуации по аналогии с электронной записью в дошкольные организации, ввести для общеобразовательных организаций единую федеральную электронную очередь. Поэтому предлагаю во втором чтении законопроекта о внесении изменений в закон "Об образовании" рассмотреть вопрос о дополнении его соответствующими поправками", - цитирует пресс-служба ЕР слова Аршиновой.

Она отметила, что родители ежегодно сообщают о многочасовых живых очередях на запись в школу. По ее словам, большинство родителей вынуждены "в мороз часами выстаивать в очередях на улице, занимать очередь с позднего вечера, стоять до утра, проводя ежечасные переклички".