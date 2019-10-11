Россия передала в дар белорусскому Бресту бюст Пушкина

БРЕСТ, 11 окт - РИА Новости. Трехметровый памятник русскому поэту Александру Пушкину торжественно открылся в пятницу в белорусском Бресте, его подарила городу российская сторона, передает корреспондент РИА Новости.
Бронзовый бюст Пушкина установлен на основании из дымовского гранита и находится в исторической части Бреста в сквере, названном в честь поэта. Здесь расположен филологический факультет Брестского госуниверситета имени Пушкина. Открытие бюста - инициатива российского посольства в Белоруссии, которая была поддержана главами двух стран, а также министерствами культуры. Автором монумента стал российский скульптор Виталий Шанов.
В послании министра культуры РФ Владимира Мединского, зачитанном на церемонии, отмечено, что "памятник подарен Российским военно-историческим обществом городу, который в 2019 году отмечает свое тысячелетие и выбран культурной столицей СНГ". "Он должен олицетворять собой простую истину: судьбы братских народов России и Белоруссии неразрывны, они скреплены общей многовековой историей, нерушимой дружбой и взаимной поддержкой, самой идеей принадлежности к одной цивилизации", - отмечается там.
На торжественной церемонии посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность открытия бюста Пушкина. Он отметил, что этим событием "подтверждается культурная, гуманитарная, православная славянская традиция народов Беларуси и России, уважение к тем гражданам отечества, которые сделали многое для возвеличивания нашей традиции". По мнению посла, событие символизирует то, что "народы Беларуси и России вместе смотрят в будущее, укрепляют Союзное государство и убеждены в том, что так и будет еще десятилетия".
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Комментируя высказывания о наличии в Белоруссии недовольных установкой памятника Пушкину в Бресте, Мезенцев сказал, что "у каждого есть своё мнение". "Пусть лучше придут сюда и посмотрят на памятник, почувствуют атмосферу вокруг него, поговорят со студентами филологического факультета Брестского университета и, может, тогда они либо изменят свое мнение, либо оставят его таким, каким было. Ломать и призывать через силу к другой оценке, наверное, не надо. Все сделает время и мир вокруг этих людей", - сказал дипломат.
В свою очередь губернатор Брестской области Анатолий Лис обратил внимание, что в Белоруссии и белорусский, и российский языки имеют статус государственного. "Поэт, который прославил русский язык, почитаем и в Беларуси. А то, что есть некоторые граждане, которые недовольны (установкой памятника - ред.) или имеют свое видение, так и в России в отношении белорусов и Беларуси есть разные мнения, но это ни о чем не говорит. Мы говорим на одном языке - белорусы и россияне, мы дружественные страны. И этот памятник - символ дружбы народов, а не политических течений и взглядов", - подчеркнул он.