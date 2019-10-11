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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о барической "пиле" в выходные

14:57 11.10.2019 (обновлено: 14:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Москве в пятницу и выходные ожидаются резкие скачки атмосферного давления, еще называемые барической "пилой". Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, в выходные в Москве будет почти целый день идти дождь, температура поднимется не выше 10-11 градусов. В воскресенье дождь будет небольшим и кратковременным. Температура будет достигать 10-12 градусов.
"Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 миллиметров ртутного столба сегодня, 736 — завтра", — рассказал Синенков.
В воскресенье давление вернется к значениям пятницы.
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Центр "Фобос"РБК (медиагруппа)МоскваОбщество
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