Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T14:55Z
https://ria.ru/20191011/1559677975.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1036x0_80_0_0_1f672e64edf35d99918a928a1bb374b2.jpg
РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область планирует увеличить к 2024 году экспорт АПК в два раза

14:55 11.10.2019
63
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГород Пенза. Архив
Город Пенза. Архив
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Пензенской области планирует к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 200 миллионов долларов, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".
"Общий объем экспорта сельхозпродукции Пензенской области к концу текущего года увеличится почти в 2,5 раза – с 45 миллионов долларов в 2016 году до 101 миллиона долларов. К 2024 году мы планируем увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 200 миллионов долларов", - сказал Бурлаков.
По его словам, в 2020 году власти Пензенской области планируют увеличить объем инвестиций в сельское хозяйство региона до 30 миллиардов рублей.
"За счет инвесткредитов мы сможем около 20 миллиардов рублей вложить в строительство новых производственных мощностей и увеличить объемы производства сельхозпродукции на 6%. Мы вышли на второе место в ПФО по производству мяса и в ближайшие 3-4 года мы сможем производить до 500 тысяч тонн в год", - отметил министр.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
14:51Пензенская область
Инвестиции в Пензенскую область в 2019 году достигнут 93 млрд рублей
100000
Обсудить 0
Пензенская областьЭкономика
Рекомендуем
Платежная карта из чистого золота, выпушенная Королевским монетным двором
В Великобритании начали выпускать банковские карты из чистого золота
РИА
Новости
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Долги перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены, заявил глава республики
Пенза
Пензенская область будет сотрудничать с ОЗК в сфере экспорта
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса Лидеры России
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"
Лента
новостей
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
Проект "Безопасность дорожного движения" обсудят в октябре в Екатеринбурге
Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов
Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Мясо птицы
Тульская область планирует поставки в Китай продовольствия на $15 млн
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году
Главный вход здания компании Siemens в Москве
Суд в Москве взыскал с "дочки" Siemens 60 млн рублей в пользу "Мосэнерго"
Грузовики Камаз
ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан
Опоры ЛЭП в виде якорей в Калининграде
В "Русэнергосбыте" назвали способ снижения оптовой стоимости электроэнергии
Два бокала красного и белого вина
Французские виноделы нарастят продажи в России после введения США пошлин
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
Лента новостейМолния