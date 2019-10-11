Пензенская область планирует увеличить к 2024 году экспорт АПК в два раза

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Пензенской области планирует к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 200 миллионов долларов, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"Общий объем экспорта сельхозпродукции Пензенской области к концу текущего года увеличится почти в 2,5 раза – с 45 миллионов долларов в 2016 году до 101 миллиона долларов. К 2024 году мы планируем увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 200 миллионов долларов", - сказал Бурлаков.

По его словам, в 2020 году власти Пензенской области планируют увеличить объем инвестиций в сельское хозяйство региона до 30 миллиардов рублей.