Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T14:56Z
https://ria.ru/20191011/1559677839.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов

14:52 11.10.2019 (обновлено: 14:56 11.10.2019)
198
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал присуждение премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али Нобелевской премии мира 2019 года, отметив, что, учитывая прогнозы букмекеров, этот выбор "можно признать не самым худшим".
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
13:27РИА Новости
Генсек ООН поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира
"Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, что, конечно, многим может показаться довольно неоднозначным решением. Во всяком случае, даже председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон говорила о том, что может быть мнение, будто премия мира вручена этому человеку слишком рано", - написал он в Facebook.
По мнению российского сенатора, нельзя не признать, что именно усилиями нынешнего лауреата Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами. Косачев также напомнил волю самого Альфреда Нобеля, "завещавшего присуждать премию мира лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий"".
"А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим... Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета", - отметил он.
Автрийский писатель Петер Хандке
00:53РИА Новости
Премьер Албании осудил присуждение Нобелевской премии писателю Хандке
140000
Обсудить 0
Нобелевская неделя — 2019Грета ТунбергНобелевская премияАльфред НобельСовет Федерации РФКонстантин КосачевВ мире
Рекомендуем
Алексей Леонов
Леонова похоронят под траурный салют и с почетным караулом
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин выразил соболезнования близким космонавта Леонова
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания
Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Лента
новостей
Киев
Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка
Лондон
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Косачев прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин: ИГ* попытается создать опорные пункты на южных рубежах СНГ
Семья
В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона
Автомобиль скорой помощи на Украине
В Чернигове девять детей попали в больницу после распыления газа в школе
Здание ФСБ на Лубянской площади
СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
Лента новостейМолния