Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал присуждение премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али Нобелевской премии мира 2019 года, отметив, что, учитывая прогнозы букмекеров, этот выбор "можно признать не самым худшим".

Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

По мнению российского сенатора, нельзя не признать, что именно усилиями нынешнего лауреата Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами. Косачев также напомнил волю самого Альфреда Нобеля, "завещавшего присуждать премию мира лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий"".