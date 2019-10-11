Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал присуждение премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али Нобелевской премии мира 2019 года, отметив, что, учитывая прогнозы букмекеров, этот выбор "можно признать не самым худшим".
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, что, конечно, многим может показаться довольно неоднозначным решением. Во всяком случае, даже председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон говорила о том, что может быть мнение, будто премия мира вручена этому человеку слишком рано", - написал он в Facebook.
По мнению российского сенатора, нельзя не признать, что именно усилиями нынешнего лауреата Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами. Косачев также напомнил волю самого Альфреда Нобеля, "завещавшего присуждать премию мира лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий"".
"А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим... Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета", - отметил он.