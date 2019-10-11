Пензенская область будет сотрудничать с ОЗК в сфере экспорта

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пензенская область подписала соглашение с АО "Объединенная зерновая компания" о взаимодействии в сфере экспорта, сообщил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень -2019".

"Лидирующей позицией в сельхозэкспорте Пензенской области остаются поставки зерна – до 300 тысяч тонн. В этом году мы ожидаем объемы производства на уровне 1,7-1,8 миллиона тонн", - сказал Белозерцев.

Он добавил, что регион также поставляет на экспорт мясо птицы в ОАЭ и ведет переговоры с Китаем о поставках мяса свинины и продолжении поставок кондитерской продукции.