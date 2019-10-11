Пензенская область лидирует по данным НААИР по числу инвестпроектов за год

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. По данным Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Пензенская область заняла первое место по России по количеству реализованных инвестпроектов за год, сообщил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень -2019".

"Мы реализовали пять крупных проектов, стоимость практически каждого составляет более двух миллиардов рублей. Три из них – проекты в сфере АПК. В этом году завершено строительство завода на территории ТОСЭР "Сердобск" по выращиванию шампиньонов стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Сегодня на заводе работает более 200 человек", - сказал Белозерцев.

По его словам, здесь же планируется построить завод по глубокой переработке пшеницы.

"Таких заводов на территории России пока нет. Примерная стоимость проекта – 20 миллиардов рублей. Сейчас заканчивается его проектирование. Мы ведем переговоры с китайскими компаниями, которые, возможно, захотят стать соинвесторами этого проекта", - отметил глава региона.

Он напомнил, что в этом году в Никольском районе Пензенской области был реализован проект международной компании Aviagen по воспроизводству родительского стада индейки.

"Это первое предприятие международной корпорации Aviagen в России, уже несколько площадок работают, объем иностранных инвестиций в производство инкубационного яйца индейки составляет порядка 2 миллиардов рублей", - сказал губернатор региона.

Третий проект по строительству 11 свинокомплексов нового типа реализуется совместно с группой компаний "Черкизово".

"Ежеквартально в эксплуатацию вводится одна площадка. Сейчас введены в эксплуатацию 4 площадки. Объем инвестиций уже составил 2,2 миллиарда рублей, а в общем он превысит шесть миллиардов рублей", - сказал губернатор.

Он добавил, что по темпам развития сельского хозяйства Пензенская область уже 15 лет лидирует в Приволжском федеральном округе.