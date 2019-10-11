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РИА Новости

Суд не стал арестовывать имущество организаторов незаконных акций в Москве

14:41 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве
Несогласованная акция в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несогласованная акция в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте имущества организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа в рамках иска о компенсации убытков, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 9 сентября отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокурора Москвы на 5 миллионов рублей к организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Беседа по иску назначена на 21 октября.
До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с оппозиционеров 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро. В решениях по искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" Албуров был исключен из числа ответчиков. Также зарегистрированы три иска почти на 800 тысяч рублей от компании "М.Такси Коммуникации", попросившей привлечь в качестве ответчиков только Галямину, Соловьева и Яшина.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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