Суд не стал арестовывать имущество организаторов незаконных акций в Москве

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте имущества организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа в рамках иска о компенсации убытков, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд 9 сентября отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокурора Москвы на 5 миллионов рублей к организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Беседа по иску назначена на 21 октября.

До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с оппозиционеров 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро. В решениях по искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" Албуров был исключен из числа ответчиков. Также зарегистрированы три иска почти на 800 тысяч рублей от компании "М.Такси Коммуникации", попросившей привлечь в качестве ответчиков только Галямину, Соловьева и Яшина.