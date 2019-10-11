Forbes назвал самые перспективные города России

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Журнал Журнал Forbes составил рейтинг городов России (за исключением Москвы), которые совершили заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.

Первое место занял Нижний Новгород. Как отмечает издание, в городе проходит множество фестивалей, таких как Alfa Future People и "Арт-Овраг", на которые съезжаются люди со всей страны. Кроме того, в Нижнем Новгороде — впервые вне Москвы — вручали премию "Инновация".

На втором месте оказался Санкт-Петербург — центр альтернативной культуры. В городе развиты не только культурные, но и социальные проекты ("Ночлежка", "Антон тут рядом"), на "каждом углу" старые букинистические магазины, независимые работы стрит-арта и квартиры-театры, где показывают спектакли, получившие "Золотую маску", отмечает журнал.

Тройку лидеров замыкает Казань. В городе проходят молодежная архитектурная биеннале и фестиваль режиссуры "Ремесло", благоустраивается территория вокруг озер Кабан и Лебяжье, запущена программа развития парков и скверов.

За ними следуют Екатеринбург (Уральская индустриальная биеннале и Ельцин-Центр), Владивосток (Центр современного искусства "Заря") и Красноярск (Биеннале современного искусства и Ярмарка книжной культуры).