Биография Абия Ахмеда Али

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (Abiy Ahmed Ali) родился 15 августа 1976 года в городке Бешаша (расположен недалеко от города Агаро, штат Оромия, Эфиопия) в семье мусульманина и христианки.
Получил степени магистра в области трансформационного лидерства в Университете Гринвича (Великобритания), магистра в области делового администрирования, а также доктора философии в Институте исследований проблем мира и безопасности Аддис-Абебского университета.
Абий Ахмед Али, будучи подростком, вступил в движение сопротивления против режима Менгисту Хайле Мариама. После падения режима остался на военной службе, где впоследствии получил звание подполковника.
В 1995 году входил в состав миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Руанде.
В 1998-2000 годах участвовал в эритрейско-эфиопской пограничной войне.
В 1998-2000 годах участвовал в эритрейско-эфиопской пограничной войне.
В 2007-2010 годах был заместителем директора Агентства по безопасности информационных сетей (INSA) Эфиопии.
Абий Ахмед Али – член политической группы Демократической организации народа оромо (ДОНО), которая является частью правящей партии – Революционно-демократического фронта эфиопских народов.
С 2010 года входил в парламент Эфиопии.
С 2015 по 2016 год был министром науки и технологий.
Также занимал пост вице-президента регионального правительства Оромии, главы секретариата ДОНО.
С марта 2018 года – председатель Революционно-демократического фронта эфиопских народов.
2 апреля 2018 года Абий Ахмед Али занял пост премьер-министра Эфиопии, став самым молодым главой правительства в Африке.
Абий Ахмед Али сыграл большую роль в урегулировании пограничного конфликта Эфиопии и Эритреи. Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между ними из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 год, в результате погибли около 80 тысяч человек. 8 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая ознаменовала окончание войны между ними.
В мае 2019 года Абий Ахмед Али стал лауреатом премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи ЮНЕСКО за инициирование мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей. В сентябре 2019 года он был удостоен премии Гессена за мир.
11 октября 2019 года Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эфиопии с Эритреей.
Абий Ахмед Али женат. В семье три дочери и приемный сын.
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