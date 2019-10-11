В ДНР настаивают на новой дате отвода сил у Петровского в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика настаивает на новой дате отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова.

Ранее украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденного контактной группой графика, должен был начаться 9 октября. ДНР в среду и четверг по несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало. В республике отмечали, что 11 октября – это последний день, когда, согласно графика, стороны должны отвести силы.

"Намерены поднять (на предстоящей встрече в Минске 15 октября - ред.) вопрос о согласовании новой даты начала возобновления разведения", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, в ДНР считают, что Киев заблокировал проведение саммита "нормандской четверки", сорвав отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе,

"Украинская сторона окончательно и неопровержимо сорвала процесс возобновления разведения сил и средств на пилотном участке "Петровское-Богдановка"...тем самым украинская сторона в том числе заблокировала возможность саммита "нормандского формата", которого она до этого так настойчиво добивалась",- отметила она.

По словам Никоноровой, "ключевым моментом является синхронность и согласованность действий". "Выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным, начинаться и завершаться с обеих сторон в совместно согласованные сроки. В случае, если после трехдневного игнорирования согласованных совместных шагов украинские власти будут предпринимать какие-либо односторонние действия без согласования с представителями республик, это может быть расценено исключительно как намеренная провокация, направленная на срыв переговорных усилий", - добавила Никонорова.