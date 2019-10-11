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РИА Новости

Косачев прокомментировал пресс-марафон Зеленского

14:00 11.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему импонировало то, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами не впадал в милитаристский пафос, в отличие от его предшественника Петра Порошенко, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего и был избран народом.
Первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского прошла в необычном формате "пресс-марафона": 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами.
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"Импонировало то, что он, в отличие от своего предшественника, не впадал в милитаристский пафос, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего его, собственно, и выбрал народ, и что и является его идеологией", - написал Косачев в Facebook.
По мнению российского сенатора, Зеленский в ходе пресс-конференции сделал упор на достижение мира и использование для этого всех возможных инструментов; акцент на людях, избрав, в частности, дипломатический путь решения конфликта; а также сделал упор на прагматизм, упомянув, например, факт, что между Украиной и Россией "поезда ходят, а самолеты не летают".
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"Разумеется, не обошлось без заведомо обессмысленных тезисов, вроде намерения обсуждать тему Крыма в рамках "нормандского формата", либо о целесообразности личной встречи с президентом России (Владимиром) Путиным для того, чтобы была прекращена война (а война у Украины якобы с Россией, хотя, почему-то, именно к "агрессору" украинцы едут на заработки и именно с ним нужно восстановить то же авиасообщение, поскольку это нужно людям)", - отметил Косачев.
Однако, по мнению сенатора, Зеленский, в целом, "старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти, и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир".
"Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит – и уже встречает – у сторонников войны до победного конца. Посмотрим, чья возьмет. В стране, где ключевые вопросы решаются улицей, а не диалогом политических сил, возможно все", - заключил Косачев.
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