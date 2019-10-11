В России отчеканили более 300 тысяч медалей к 75-летию Победы для стран СНГ

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Московский монетный двор отчеканил более 300 тысяч медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для стран СНГ, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Также он отметил, что важно утвердить текст обращения к народам стран Содружества и мировой общественности по случаю 75-летия Победы. "Подчеркну, отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость наших стран, мы все должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, не допускать попыток пересмотра итогов войны, оправдания нацизма в любых его проявлениях и его приспешников", - заключил российский лидер.