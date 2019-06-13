Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ... постановляю ... учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в документе.
Уточняется, что медалью будут награждены ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне.