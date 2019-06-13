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РИА Новости

Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 13 июня 2019
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 13 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ... постановляю ... учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в документе.
Уточняется, что медалью будут награждены ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
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