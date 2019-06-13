Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы

Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 13 июня 2019

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ... постановляю ... учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в документе.