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РИА Новости

"Испугался разоблачения". Кем оказался убийца девочки из Саратова

13:49 11.10.2019 (обновлено: 16:25 11.10.2019)
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© Портал "Вежливые люди"Жители Саратова попытались заблокировать полицейский автомобиль
Жители Саратова попытались заблокировать полицейский автомобиль
© Портал "Вежливые люди"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Семенова. В Саратове преступник-рецидивист убил девятилетнюю девочку. Ее два дня искали всем городом, а когда в ночь на пятницу стало известно, что ребенок погиб, местные жители хотели устроить самосуд. Полиции пришлось защищать преступника от разъяренной толпы. Сейчас, по заверению властей, в Саратове тихо. Однако в социальных сетях нарастает паника: распространяются слухи о том, что арестованный — не единственный убийца детей в городе.

Пятьсот метров до школы

Утром девятого октября школьница, как обычно, пошла на уроки. От ее дома на Высокой улице до учебного заведения всего около 500 метров по кратчайшей дороге, через гаражи. Однако по пути она пропала. Родители сразу же забили тревогу, в тот же день ребенка начали искать полиция и волонтеры — как добровольцы отряда "Лиза Алерт", так и неравнодушные жители.
Первым делом исследовали маршрут от школы до дома. Одна из волонтеров рассказала РИА Новости, что в районе старого аэропорта, недалеко от которого исчезла девочка, искали в течение суток: "Прошерстили от и до не только мы, но и полиция, кинологи". Это не принесло никаких результатов, и спасатели развернули операцию во всех районах Саратова. "Людей было очень много. Город разбили на квадраты, волонтеры сообщали координаторам о местах, которые могут быть опасны, например об открытых колодцах", — приводит подробности собеседница. Саратовцы, у которых не было времени на полноценное участие в поисках, привозили в штаб добровольцев распечатанные ориентировки, скотч, фонари.
Искали до последнего. К вечеру второго дня группы в социальных сетях заполнились противоречивой информацией: то и дело возникали сообщения о том, что девочку нашли мертвой, однако отряд "Лиза Алерт" не прекращал поиски, пока не получил официальное подтверждение от полиции.
© Фото : СК РФСотрудники Следственного комитета России в Саратове
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
© Фото : СК РФ
Сотрудники Следственного комитета России в Саратове

"Переодели в форму ОМОНа"

Тело обнаружили в гараже в ночь на 11 октября — ее убили всего в семидесяти метрах от дома. Сотни людей, узнав о трагедии, пришли на место преступления. Полиция задержала убийцу, однако для того, чтобы доставить его в участок, пришлось пробиваться сквозь разъяренную толпу. На видео, выложенных саратовцами в социальных сетях, видно, как силовики прикрываются щитами, а в толпе раздаются крики: "Вот он, вот он!" Позже, когда преступника увели, часть местных жителей продолжили стихийный митинг у отделения полиции.

"Эмоции не передать словами. Люди требовали самосуда. В убийцу бросали камни. Его переодели в форму ОМОНа, но его все равно узнали", — рассказала РИА Новости саратовчанка Наталья В.

Жестокое убийство вызвало волну дискуссии о снятии запрета на смертную казнь. Такую мысль высказали, в частности, депутат Госдумы Евгений Примаков и детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя на своих страницах в социальных сетях. "Все спрашивают меня, какое наказание нужно для педофилов-убийц? Высшая мера. Может, смертная казнь слишком быстро. Высшая мера, в которой преступник будет страдать. Не глумиться над всеми вокруг, а страдать", — эмоционально отреагировала уполномоченный по правам ребенка.
Также в Сети появилась петиция "Смерть за смерть ребенка", на момент публикации материала ее подписали почти двадцать тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей КошелевЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
Цветы на месте убийства девочки в Саратове

Дает показания

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов группу криминалистов из центрального аппарата. К полудню пятницы опубликовали видео допроса подозреваемого Михаила Т. — он дает признательные показания. По его словам, несколько месяцев назад он незаконно завладел заброшенным гаражом: поменял замок и начал использовать в своих целях. Утром 9 октября Михаила Т. увидела девочка по пути в школу. Она якобы спросила, его ли это гараж. Подозреваемый подумал, что мог захватить имущество ее семьи и испугался разоблачения. После чего Михаил Т. затащил ребенка внутрь и убил. Сейчас следствие устанавливает, совершал ли он в отношении школьницы какие-то иные насильственные действия. По информации СК, Михаил Т. — преступник-рецидивист: как минимум, у него не погашенная судимость за изнасилование и разбой. Впрочем, по некоторой информации, его "биография" значительно богаче.
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
На допросе подозреваемый выглядел абсолютно спокойным, отвечал без каких-либо эмоций, заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Мы зашли на страницы Михаила Т. в соцсетях. Информации там немного: несколько размытых фотографий на мотоцикле, в друзьях — около двадцати человек. Практически все группы, в которых состоит подозреваемый, связаны с извращенными видами секса.
Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове признал вину
12:49РИА Новости
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Начальник пресс-службы губернатора Нина Попова сообщила РИА Новости, что обстановка в городе нормализовалась — не в пример тому, что творилось этой ночью. Однако, несмотря на заверения чиновников, волнения в социальных сетях не утихают: люди требуют самого жестокого наказания для убийцы. Также в местных группах активно распространяется информация о похитителях детей, которые все еще находятся на свободе. Потрясенный город еще не скоро окончательно придет в себя.
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Убийство девочки в СаратовеПоисковый отряд "Лиза Алерт"МоскваСаратовОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю народ!
11 октября, 13:56
Арсений Понфиленко
9000000
Чего тут думать. После второго тяжкого преступления против личности надо изолировать от общества навсегда. Понятно же что если у человека 6 судимостей то на этом он не остановится. Нельзя ради надуманной гуманности рисковать жизнями невинных граждан, а особенно детей!
11 октября, 15:08
Виктор Чирков
5900000
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