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РИА Новости

В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон

13:35 11.10.2019 (обновлено: 13:56 11.10.2019)
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© Depositphotos / KzenonЖенщина на похоронах
Женщина на похоронах
© Depositphotos / Kzenon
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель индонезийской деревни Гесикан (провинция Восточная Ява) вернулся домой после собственных похорон, пишет Asia One.
Все началось с ДТП, в котором погиб некий мужчина без документов. Тело было настолько изуродовано, что его не могли опознать. Полиция установила хозяина мотоцикла — им оказался 40-летний строитель Сунарто — и сочла, что погиб именно он.
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Труп передали родственникам, которые также не смогли подтвердить, что перед ними действительно останки Сунарто. Мужчину похоронили.
Однако спустя семь часов Сунарто вернулся домой. Оказалось, что некоторое время назад он занял деньги у знакомого Вариима и в качестве залога оставил ему мотоцикл. По всей видимости, погибший — это Вариим.
Родственникам Вариима сообщили о его гибели, но они решили не перезахоранивать тело, а просто изменить имя на надгробии.
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Восточная ЯваИндонезияВ мире
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