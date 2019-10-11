Рослесхоз объявил главной задачей борьбу с нелегальным оборотом леса

В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Приоритетной задачей Федерального агентства лесного хозяйства станет борьба с нелегальным оборотом древесины, сообщил РИА новости руководитель ведомства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

"Среди приоритетных задач – борьба с нелегальным оборотом древесины, полная и качественная инвентаризация земель лесного фонда, повышение уровня технического, научного и кадрового обеспечения лесного комплекса, эффективная борьба с лесными пожарами, качественное лесовосстановление", - сказал Аноприенко.

Руководитель ведомства отметил, что сейчас перед Рослесхозом "стоит серьезный вызов" – повышение эффективности работы лесной отрасли в целом. Как считает Аноприенко, это комплексная проблема страны.