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РИА Новости
Война в Сирии

В ЕС назвал угрозы Анкары открыть границы для беженцев неприемлемыми

13:10 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. В ЕС назвали "неприемлемыми" угрозы со стороны Турции выпустить в Европу миллионы беженцев, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель структур ЕС.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее раскритиковал страны ЕС, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, и пригрозил им открыть границы для сирийских беженцев.
"Абсолютно неприемлемо использовать беженцев в качестве угроз в адрес ЕС", - заявил чиновник, комментируя заявления из Анкары.
Он напомнил, что, согласно договоренностям между ЕС и Турцией об оказании помощи размещенным на турецкой территории беженцам, европейская сторона выделила подавляющую часть из согласованных 6 миллиардов евро.
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"Наше послание в адрес Турции предельно ясное – нужно прекратить односторонние военные действия в Сирии. Есть опасения, что это подорвет политический процесс, может вызвать новый поток беженцев", - сказал источник.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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