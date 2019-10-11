В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".

В среду девочка в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он дал признательные показания и назвал мотивы. У задержанного есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

23 года без смертной казни

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Накануне, 10 октября, отмечался Всемирный день борьбы со смертной казнью. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Их главная цель – сокращение количества смертных приговоров.

По мнению опрошенных РИА Новости к этой дате парламентариев, дискуссии вокруг вопроса отмены моратория на смертную казнь будут всегда, но России не следует отходить от своего ранее принятого решения. В качестве основных причин они назвали возможность ошибки в судебных решениях, стремление к гуманизации общества, а также выполнение взятых на себя обязательств в отношениях с Европой, что ведет к созданию общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока.

Казнить, нельзя помиловать

За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Произошла страшная трагедия, убит ребенок. Невозможно никакими словами уменьшить горе родителей и родных, потерявших дочь. Спасибо тысячам людей, откликнувшимся на поиски пропавшей девочки... Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома... Вернуть смертную казнь в Россию", - написала депутат ГД от КПРФ Алимова в пятницу на своей странице в Facebook.

"Нужно вернуть смертную казнь", - также написал на своей странице в Facebook депутат от "Единой России" Примаков.

Он конкретизировал свою позицию, выразив уверенность в том, что "следствие будет проведено и это будет доказано - и оно будет наказано по закону". "Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", - отметил Примаков в своем Telegram-канале.

Кроме того, за возвращения смертной казни выступила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя. "Смертная казнь для убийц детей", - написала она на своей странице в Facebook

На сайте Change.org жители Саратова создали петицию о снятии моратория на смертную казнь, которая за восемь часов собрала почти 12,5 тысячи подписей.

Насилие рождает насилие

Еще один саратовский депутат от "Единой России" Ольга Баталина на своей странице в Facebook выразила соболезнования близким убитой девочки, назвав случившееся горем для всего Саратова.

"Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают - требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото, сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке…", - призвала она.

Как отметил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский, многие россияне "хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия".

"Но весь мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна. Она есть в США, в Китае, в ряде ближневосточных стран, но в итоге там уровень преступности гораздо выше, чем, например, в Европе, где уже давно никого не вешают и не расстреливают. В Северной Европе вообще последние тюрьмы закрывают, потому что некого сажать (например, в Нидерландах)", - отметил он.

Жириновский напомнил случай, когда за одно из преступлений маньяка Чикатило казнили другого человека. "И это не единичный случай", - уточнил он.