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РИА Новости
Война в Сирии

Замглавы МИД обсудил с послом Турции в Москве развитие ситуации в Сирии

12:42 11.10.2019 (обновлено: 12:47 11.10.2019)
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили вопросы международной повестки, включая развитие ситуации в Сирии, сообщили в МИД РФ.
"Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в том числе о развитии ситуации в Сирии", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
Вершинин и посол Турции также рассмотрели взаимодействие России и Турции на площадке ЮНЕСКО в контексте проходящей в настоящий момент 207-й сессии Исполнительного совета и предстоящей в ноябре 40-й сессии Генеральной конференции Организации.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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