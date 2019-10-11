Замглавы МИД обсудил с послом Турции в Москве развитие ситуации в Сирии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили вопросы международной повестки, включая развитие ситуации в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в том числе о развитии ситуации в Сирии", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Вершинин и посол Турции также рассмотрели взаимодействие России и Турции на площадке ЮНЕСКО в контексте проходящей в настоящий момент 207-й сессии Исполнительного совета и предстоящей в ноябре 40-й сессии Генеральной конференции Организации.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.